ФК «Сочи» победил «Кешлю» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

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ФК «Сочи» одержал победу над азербайджанским клубом «Кешля» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.
ФК «Сочи» победил «Кешлю» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций
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Матч прошёл на стадионе «Шафа — Интер-Арена» в Баку и завершился победой ФК «Сочи» со счётом 4:2. 

В составе российского клуба дубль на счету Марко Дуганжича, ещё по голу добавили Никита Бурмистров и Данила Прохин. У хозяев отличились Фелипе Сантос и Рахман Гаджиев. 

«Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с победителем пары «Партизан» (Сербия) — ДАК-1904 (Словакия). 

Ранее сообщалось, что мяч Горбунова помог «Нижнему Новгороду» обыграть «Сочи» в первом туре РПЛ.

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