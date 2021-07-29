ФК «Сочи» победил «Кешлю» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

ФК «Сочи» одержал победу над азербайджанским клубом «Кешля» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Матч прошёл на стадионе «Шафа — Интер-Арена» в Баку и завершился победой ФК «Сочи» со счётом 4:2.

В составе российского клуба дубль на счету Марко Дуганжича, ещё по голу добавили Никита Бурмистров и Данила Прохин. У хозяев отличились Фелипе Сантос и Рахман Гаджиев.

«Сочи» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с победителем пары «Партизан» (Сербия) — ДАК-1904 (Словакия).

Ранее сообщалось, что мяч Горбунова помог «Нижнему Новгороду» обыграть «Сочи» в первом туре РПЛ.