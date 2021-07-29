«Даллас» выведет из обращения номер российского хоккеиста Зубова
- Reuters
Об этом сообщает клубная пресс-служба. Торжественная церемония поднятия под своды «Американ Эйрлайнс Центра» свитера с номером 56, под которым играл Зубов, состоится 28 января 2022 года во время матча регулярного чемпионата с «Вашингтоном».
Зубов — шестой хоккеист в истории франшизы, чей номер будет выведен из обращения. Ранее подобной чести удостоились Нил Бротен (#7), Билл Голдсуорти (#8), Майк Модано (#9), Билл Мастертон (#19) и Йере Лехтинен (#26).
Зубов в составе «Далласа» отыграл 12 сезонов, провёл 839 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал при этом 549 очков (111 + 438). В 114 поединках плей-офф за клуб он набрал 72 (15 + 57) очка.
Ранее сообщалось, что «Аризона» заключила контракт с лучшим снайпером КХЛ.