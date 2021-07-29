«Даллас» выведет из обращения номер российского хоккеиста Зубова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» выведет из обращения номер 56, под которым за команду выступал россиянин Сергей Зубов.

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Торжественная церемония поднятия под своды «Американ Эйрлайнс Центра» свитера с номером 56, под которым играл Зубов, состоится 28 января 2022 года во время матча регулярного чемпионата с «Вашингтоном».

Зубов — шестой хоккеист в истории франшизы, чей номер будет выведен из обращения. Ранее подобной чести удостоились Нил Бротен (#7), Билл Голдсуорти (#8), Майк Модано (#9), Билл Мастертон (#19) и Йере Лехтинен (#26).

Зубов в составе «Далласа» отыграл 12 сезонов, провёл 839 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал при этом 549 очков (111 + 438). В 114 поединках плей-офф за клуб он набрал 72 (15 + 57) очка.

Ранее сообщалось, что «Аризона» заключила контракт с лучшим снайпером КХЛ.