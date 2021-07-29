Лукашенко заявил, что не удовлетворён выступлением белорусских спортсменов на ОИ в Токио
- РИА Новости
«Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получается? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забываем о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями. Тут с тренерами надо разобраться. Первая вина — это тренер. Если он со спортсменом работал как должно и настроил на результат, то будет результат», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
На Олимпийских играх в Токио сборная Белоруссии пока не завоевала ни единой медали.
Ранее сообщалось, что Лукашенко проведёт «большой разговор» с журналистами.