Лукашенко заявил, что не удовлетворён выступлением белорусских спортсменов на ОИ в Токио

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о выступлении белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.
Лукашенко заявил, что не удовлетворён выступлением белорусских спортсменов на ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получается? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забываем о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями. Тут с тренерами надо разобраться. Первая вина — это тренер. Если он со спортсменом работал как должно и настроил на результат, то будет результат», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

На Олимпийских играх в Токио сборная Белоруссии пока не завоевала ни единой медали.

Ранее сообщалось, что Лукашенко проведёт «большой разговор» с журналистами.

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