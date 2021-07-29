Путин поздравил российских рапиристок с золотом ОИ в командном турнире

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Президент России Владимир Путин поздравил российских рапиристок с победой в командном турнире на Олимпийских играх, которые проходят в Токио.
Путин поздравил российских рапиристок с золотом ОИ в командном турнире
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Я рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом на Играх в Токио. Командная сплочённость, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала, а в решающий момент одержать победу над сильными соперницами из Франции. Ваш успех станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, а также в укрепление авторитета России как спортивной державы. Молодцы!» — говорится в телеграмме президента страны, опубликованной на сайте Кремля.

Российская сборная, за которую выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина, в финальной схватке обыграла команду Франции (45:34).

Ранее российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.

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