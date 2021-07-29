Ефимова рассказала, что её тоже пытались спровоцировать вопросом, как и Медведева

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Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением об инциденте с участием своего соотечественника теннисиста Даниила Медведева и чилийского журналиста.
Ефимова рассказала, что её тоже пытались спровоцировать вопросом, как и Медведева
  • РИА Новости

«Медведев правильно ответил журналисту. Меня здесь особо не спрашивали, но была одна журналистка, которая пыталась сказать запретное для нас на этой Олимпиаде слово, но я не поддалась на провокацию», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Во время интервью в микст-зоне журналист, задавая вопрос Медведеву о форме сборной, назвал всех российских спортсменов «читерами», на что теннисист ответил просьбой лишить его олимпийской аккредитации.

Ранее сообщалось, что оргкомитет Олимпиады начал расследование ситуации между Медведевым и журналистом.

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