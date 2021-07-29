Дзюдоист Ильясов поборется за бронзу Олимпиады в весе до 100 кг

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Россиянин Нияз Ильясов одержал победу над немцем Карлом-Рихардом Фраем в схватке утешительного раунда олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 100 кг.
Дзюдоист Ильясов поборется за бронзу Олимпиады в весе до 100 кг
  • Reuters

Поединок продлился 4 минуты.

В схватке за бронзу Ильясов встретится либо с грузином Варламом Липартелиани, либо с японцем Аароном Вольфом.

Ранее сообщалось, что Бабинцева выбыла из борьбы за бронзу Олимпиады в Токио в категории до 78 кг.

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