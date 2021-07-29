Дзюдоист Ильясов поборется за бронзу Олимпиады в весе до 100 кг

Россиянин Нияз Ильясов одержал победу над немцем Карлом-Рихардом Фраем в схватке утешительного раунда олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 100 кг.

Reuters