Дзюдоист Ильясов поборется за бронзу Олимпиады в весе до 100 кг
Россиянин Нияз Ильясов одержал победу над немцем Карлом-Рихардом Фраем в схватке утешительного раунда олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 100 кг.
- Reuters
Поединок продлился 4 минуты.
В схватке за бронзу Ильясов встретится либо с грузином Варламом Липартелиани, либо с японцем Аароном Вольфом.
Ранее сообщалось, что Бабинцева выбыла из борьбы за бронзу Олимпиады в Токио в категории до 78 кг.
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