Российские волейболистки победили команду Китая на Олимпиаде в Токио

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Сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Китая в матче третьего тура группового этапа женского олимпийского турнира в Токио.
Российские волейболистки победили команду Китая на Олимпиаде в Токио
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12) в пользу российской команды.

Самым результативным игроком сборной России стала Арина Федорцева, набравшая 28 очков. Ещё 27 очков набрала Наталья Гончарова. Ирина Воронкова принесла команде 26 очков.

Следующими соперницами россиянок станут представительницы США.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты обыграли Бразилию на олимпийском турнире в Токио.

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