Сальников: Колесников завоевал бронзу Олимпиады на престижнейшей дистанции
- Reuters
«Колесников завоевал бронзу Олимпиады на престижнейшей дистанции. У России впервые за долгое время есть медаль на этой дистанции. Это очень важная медаль. Достойное выступление россиянина. Поздравляем пловца и его тренера», — цитирует Сальникова РИА Новости.
В финальном заплыве Колесников показал время 47,44, финишировав третьим.
Золотую медаль выиграл американец Кейлеб Дрессел со временем 47,02.
Серебро — у Брианна Тросселла из Австралии (47,08).
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