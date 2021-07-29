Сальников: Колесников завоевал бронзу Олимпиады на престижнейшей дистанции

Президент Всероссийской федерации плавания прокомментировал завоевание российским пловцом Климентом Колесниковым бронзовой медали на турнире по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио.

«Колесников завоевал бронзу Олимпиады на престижнейшей дистанции. У России впервые за долгое время есть медаль на этой дистанции. Это очень важная медаль. Достойное выступление россиянина. Поздравляем пловца и его тренера», — цитирует Сальникова РИА Новости.

В финальном заплыве Колесников показал время 47,44, финишировав третьим.

Золотую медаль выиграл американец Кейлеб Дрессел со временем 47,02.

Серебро — у Брианна Тросселла из Австралии (47,08).

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