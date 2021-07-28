СМИ: «Краснодар» ведёт переговоры с Крыховяком

ФК «Краснодар» вступил в переговоры с польским полузащитником московского «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, в настоящий момент стороны далеки от сделки из-за высоких запросов футболиста по зарплате.

Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. Полузащитник провёл за железнодорожников 109 матчей, забил 23 мяча, в составе команды дважды стал обладателем Кубка России, а также выиграл Суперкубок страны. Контракт 31-летнего поляка с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее «Краснодар» и «Химки» сыграют при пустых трибунах во втором туре РПЛ.