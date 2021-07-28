Игольников вышел в четвертьфинал турнира по дзюдо на ОИ в Токио

Россиянин Михаил Игольников вышел в 1/4 финала турнира по дзюдо в весовой категории до 90 к на летних Олимпийских играх в Токио.

В поединке 1/8 финала россиянин одержал победу над азербайджанцем Мамедали Мехдиевым. В четвертьфинале Игольгников встретится с Николозом Шеразадишвили из Испании. Ране сообщалось, что Игольников стартовал с победы на ОИ в Токио.