Игольников вышел в четвертьфинал турнира по дзюдо на ОИ в Токио
Россиянин Михаил Игольников вышел в 1/4 финала турнира по дзюдо в весовой категории до 90 к на летних Олимпийских играх в Токио.
В поединке 1/8 финала россиянин одержал победу над азербайджанцем Мамедали Мехдиевым.
В четвертьфинале Игольгников встретится с Николозом Шеразадишвили из Испании.
Ране сообщалось, что Игольников стартовал с победы на ОИ в Токио.
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