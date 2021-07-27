На Первом канале объяснили проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму.
На Первом канале объяснили проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

«Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК — OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета», — рассказал Эрнст в беседе с ТАСС.

Он добавил, что именно МОК обеспечивает геоблокировку всех специальных проектов и трансляций, доступных только в интернете, в том числе на olympics.1tv.ru.

Отмечается, что при этом Первый канал освещает Игры в Токио на территории Крыма «без ограничений в телевизионном эфире и эфирных трансляциях на сайте www.1tv.ru с первого дня Олимпиады».

Перенесённая с 2020 года из-за коронавируса Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Крым стал частью России по результатам проведённого в марте 2014 года референдума: большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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