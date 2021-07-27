Миназова не вышла в финал турнира по гребному слалому на ОИ в Токио

Россиянка Алсу Миназова не смогла выйти в финал турнира по гребному слалому в байдарках-одиночках на Олимпийских играх в Токио.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

В полуфинале турнира россиянка показала 17-й результат. Первое место в полуфинале заняла Джессика Фокс из Австралии. Ранее сообщалось, что Скачков уступил в третьем круге турнира по настольному теннису на ОИ в Токио.