Миназова не вышла в финал турнира по гребному слалому на ОИ в Токио
Россиянка Алсу Миназова не смогла выйти в финал турнира по гребному слалому в байдарках-одиночках на Олимпийских играх в Токио.
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
В полуфинале турнира россиянка показала 17-й результат.
Первое место в полуфинале заняла Джессика Фокс из Австралии.
Ранее сообщалось, что Скачков уступил в третьем круге турнира по настольному теннису на ОИ в Токио.
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