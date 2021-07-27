Пловчиха Маккиоун с олимпийским рекордом победила на дистанции 100 м на спине

Австралийка Кейли Маккиоун одержала победу в финальном заплыве на дистанции 100 м на спине на летних Олимпийских играх в Токио.

20-летняя австралийская пловчиха преодолела дистанцию за 57,47 секунды, что является новым олимпийским рекордом. Второе место заняла канадка Кайли Масс (+0,25). Тройку призёров замкнула предыдущая обладательница олимпийского рекорда на данной дистанции, американка Реган Смит (+0,58). Россиянки Анастасия Фесикова и Мария Каменева не сумели квалифицироваться в финал. Ранее сообщалось, что Малютин стал пятым в финале ОИ на дистанции 200 м вольным стилем.