Пловчиха Маккиоун с олимпийским рекордом победила на дистанции 100 м на спине

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Австралийка Кейли Маккиоун одержала победу в финальном заплыве на дистанции 100 м на спине на летних Олимпийских играх в Токио.

20-летняя австралийская пловчиха преодолела дистанцию за 57,47 секунды, что является новым олимпийским рекордом.

Второе место заняла канадка Кайли Масс (+0,25). Тройку призёров замкнула предыдущая обладательница олимпийского рекорда на данной дистанции, американка Реган Смит (+0,58).

Россиянки Анастасия Фесикова и Мария Каменева не сумели квалифицироваться в финал.

Ранее сообщалось, что Малютин стал пятым в финале ОИ на дистанции 200 м вольным стилем.

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