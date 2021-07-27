Саблистка Великая заявила, что чувствует себя счастливой, несмотря на поражение в финале ОИ

Короткая ссылка
Россиянка Софья Великая высказала мнение о своём поражение от соотечественницы Софии Поздняковой в финале соревнований в фехтовании на саблях на летних Олимпийских играх в Токио.
Саблистка Великая заявила, что чувствует себя счастливой, несмотря на поражение в финале ОИ
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Не считаю свою историю трагичной. Я популяризирую спорт своими достижениями, интригой какой-то. И повторить такой успех, дойти до финала с двумя детьми — я считаю это успехом. Люди восхищаются моей силой воли. Да, последний бой не сложился! Я собой горжусь и довольна. В Лондоне для меня была неожиданность, в Рио – сожаление. А здесь я чувствую себя счастливой», — приводит слова Великой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что добиваться таких результатов в спорте возможно имея семью и детей.

«Не нужно убиваться, надо просто правильно выстроить подготовку. Получать удовольствие. Мы не делаем это, чтобы кому-то что-то доказать, даже себе. Мы просто занимаемся любимым делом и совмещаем это с материнством, домашними заботами, образованием. У нас нагрузка больше. Ещё и получается в спорте соперничать с молодыми», — добавила спортсменка.

В финале индивидуального олимпийского турнира саблисток Великая уступила Поздянковой со счётом 11:15, и таким образом в третий раз подряд стала серебряным призёром Игр.

Ранее сообщалось, что Великая после поражения в финале Игр в Токио заявила о намерении ехать на пятую Олимпиаду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить