Позднякова: горжусь, что я дочь своего отца, но каждый человек — личность

Россиянка София Позднякова высказала мнение, удалось ли ей, после завоевания золотой медали в турнире саблистов на Играх в Токио, окончательно стать известной благодаря своим результатам, а не из-за своего отца, четырёхкратного олимпийского чемпиона Игр и Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

«Да, это долгая история. Еще с детства ко мне обращались не по имени, а что-то типа «дочка Стаса», «дочка Позднякова». Я, конечно, горжусь, что я его дочь, но каждый человек – личность. С чемпионата мира 2018 года, когда я выиграла личное золото, мне кажется, я заявила, что сама по себе спортсмен. Сегодня, наверное, я это подтвердила», — приводит слова Поздняковой «Спорт-Экспресс».

В финале индивидуального олимпийского турнира саблисток Позднякова победила соотечественницу Софью Великую со счётом 15:11.

В активе 24-летней фехтовальщицы также личное золото ЧМ-2018, а также золото и серебро командных первенств 2019 и 2018 годов, и серебро и два золота командных соревнований чемпионатов Европы 2017 — 2019.

Ранее она заявила, что собирается взять перерыв в карьере.