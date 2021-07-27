Позднякова: горжусь, что я дочь своего отца, но каждый человек — личность
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«Да, это долгая история. Еще с детства ко мне обращались не по имени, а что-то типа «дочка Стаса», «дочка Позднякова». Я, конечно, горжусь, что я его дочь, но каждый человек – личность. С чемпионата мира 2018 года, когда я выиграла личное золото, мне кажется, я заявила, что сама по себе спортсмен. Сегодня, наверное, я это подтвердила», — приводит слова Поздняковой «Спорт-Экспресс».
В финале индивидуального олимпийского турнира саблисток Позднякова победила соотечественницу Софью Великую со счётом 15:11.
В активе 24-летней фехтовальщицы также личное золото ЧМ-2018, а также золото и серебро командных первенств 2019 и 2018 годов, и серебро и два золота командных соревнований чемпионатов Европы 2017 — 2019.
Ранее она заявила, что собирается взять перерыв в карьере.