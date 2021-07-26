Саблистки Великая и Позднякова вышли в полуфинал олимпийского одиночного турнира

Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова вышли в полуфинал одиночного турнира на Олимпиаде в Токио.

Великая одолела в четвертьфинале американку Мариэль Загунис со счётом 15:8, а Позднякова победила китаянку Цянь Цзяруй — 15:12.

Ещё одна россиянка, Ольга Никитина, уступила француженке Манон Брюне — 5:15.

В полуфинале Позднякова сразится с Брюне, а Великая встретится с Анной Мартон из Венгрии.

Ранее сообщалось, что рапирист Кирилл Бородачёв вышел в четвертьфинал ОИ, а Владислав Мыльников завершил выступления.