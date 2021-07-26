Саблистки Великая и Позднякова вышли в полуфинал олимпийского одиночного турнира
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Великая одолела в четвертьфинале американку Мариэль Загунис со счётом 15:8, а Позднякова победила китаянку Цянь Цзяруй — 15:12.
Ещё одна россиянка, Ольга Никитина, уступила француженке Манон Брюне — 5:15.
В полуфинале Позднякова сразится с Брюне, а Великая встретится с Анной Мартон из Венгрии.
Ранее сообщалось, что рапирист Кирилл Бородачёв вышел в четвертьфинал ОИ, а Владислав Мыльников завершил выступления.