Губерниев раскритиковал выступление российских пловцов в эстафете на Олимпиаде
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«Мы вдрызг проиграли кролевую мужскую эстафету 4 по 100 метров! Неужели наши тренеры — мастера подготовки к чемпионату Европы в олимпийский год? Эх», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что пловцы не держат удар и проигнорировали интервью в микст-зоне.
«Ребята, проиграли, но удар-то держите... Страна за вас болеет! Эх, Морозов!» — добавил ведущий.
Ранее сообщалось, что российские пловцы стали седьмыми в эстафете 4 × 100 м вольным стилем на ОИ в Токио.
Российская команда в составе Андрея Минакова, Владислава Гринёва, Владимира Морозова и Климента Колесникова преодолела дистанцию за 3 минуты 12,20 секунды.