Губерниев раскритиковал выступление российских пловцов в эстафете на Олимпиаде

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев подверг критике выступление российских пловцов в эстафете 4 × 100 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

«Мы вдрызг проиграли кролевую мужскую эстафету 4 по 100 метров! Неужели наши тренеры — мастера подготовки к чемпионату Европы в олимпийский год? Эх», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пловцы не держат удар и проигнорировали интервью в микст-зоне.

«Ребята, проиграли, но удар-то держите... Страна за вас болеет! Эх, Морозов!» — добавил ведущий.

Ранее сообщалось, что российские пловцы стали седьмыми в эстафете 4 × 100 м вольным стилем на ОИ в Токио.

Российская команда в составе Андрея Минакова, Владислава Гринёва, Владимира Морозова и Климента Колесникова преодолела дистанцию за 3 минуты 12,20 секунды.