Саблистка Великая вышла в 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию

Россиянка Софья Великая одержала победу над представительницей Венгрии Ренатой Катона в 1/16 финала олимпийского турнира по фехтованию на саблях.

Поединок завершился со счётом 15:4 в пользу серебряной призёрки Игр-2016. В 1/8 финала Великая сразится итальянкой Ирене Векки. Ранее сообщалось, что саблистки Никитина и Позднякова вышли в 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию.