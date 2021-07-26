Саблистка Великая вышла в 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию
Россиянка Софья Великая одержала победу над представительницей Венгрии Ренатой Катона в 1/16 финала олимпийского турнира по фехтованию на саблях.
Поединок завершился со счётом 15:4 в пользу серебряной призёрки Игр-2016.
В 1/8 финала Великая сразится итальянкой Ирене Векки.
Ранее сообщалось, что саблистки Никитина и Позднякова вышли в 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию.
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