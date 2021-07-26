Пити стал двукратным чемпионом ОИ в плавании на 100 м брассом

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Британец Адам Пити одержал победу в финальном заплыве на дистанцию 100 м брассом на летних Олимпийских играх в Токио.

26-летний Пити преодолел дистанцию за 57,37 секунды, таким образом завоевав второе олимпийское золото на данной дистанции. Впервые ему это удалось на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Серебряным призёром заплыва стал нидерландец Арно Камминга — 58,00 секунды. Тройку призёров, с результатом 58,33 секунды занял итальянец Николо Мартиненги.

Россияне Антон Чупков и Кирилл Пригода не сумели выйти в финал.

Ранее сообщалось, что Маргарет Макнил завоевала золото ОИ в Токио на дистанции 100 м баттерфляем.

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