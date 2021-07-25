Китайский тяжелоатлет Лицзюнь завоевал золото ОИ в Токио в категории до 67 кг

Китайский тяжелоатлет Чэнь Лицзюнь занял первое место в весовой категории до 67 кг на Олимпиаде в Токио.

Reuters

По сумме рывка и толчка его результат составил 332 (144 + 187) кг. Вторым стал колумбиец Луис Хавьер Москера Лосано, а третьим — итальянец Мирко Дзанни. Ранее сообщалось, что штангист Ли Фабинь завоевал золото ОИ в Токио в весе до 61 кг.