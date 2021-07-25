Пловец Малютин вышел в полуфинал ОИ на дистанции 200 м вольным стилем
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
В своём квалификационном заплыве Малютин занял третье место, преодолев дистанцию за 1 минуту 45,50 секунды.
Другой представитель России, Иван Гирёв, стал седьмым в своём заплыве с результатом 1 минута 47,11 секунды, не сумев выйти в полуфинал.
В полуфиналы, которые состоятся 26 июля, вышли 16 лучших спортсменов по итогам шести заплывов.
Ранее сообщалось, что Фесикова и Каменева квалифицировались в полуфинал ОИ на дистанции 100 м на спине.