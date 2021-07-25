Пловец Малютин вышел в полуфинал ОИ на дистанции 200 м вольным стилем

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Россиянин Мартин Малютин пробился в полуфинальные заплывы на дистанции 200 м вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио.
Пловец Малютин вышел в полуфинал ОИ на дистанции 200 м вольным стилем
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

В своём квалификационном заплыве Малютин занял третье место, преодолев дистанцию за 1 минуту 45,50 секунды.

Другой представитель России, Иван Гирёв, стал седьмым в своём заплыве с результатом 1 минута 47,11 секунды, не сумев выйти в полуфинал.

В полуфиналы, которые состоятся 26 июля, вышли 16 лучших спортсменов по итогам шести заплывов.

Ранее сообщалось, что Фесикова и Каменева квалифицировались в полуфинал ОИ на дистанции 100 м на спине.

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