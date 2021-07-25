Шпажист Бида вышел в четвертьфинал олимпийского турнира по фехтованию

Россиянин Сергей Бида одержал победу над японцем Коки Кано в 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию на шпагах.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 15:12 в пользу российского фехтовальщика. За выход в полуфинал Бида посоревнуется с французом Роменом Канноном. Ранее сообщалось, что Коробейникова вышла в четвертьфинал турнира ОИ по фехтованию на рапирах.