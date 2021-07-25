Шпажист Бида вышел в четвертьфинал олимпийского турнира по фехтованию
Россиянин Сергей Бида одержал победу над японцем Коки Кано в 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию на шпагах.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 15:12 в пользу российского фехтовальщика.
За выход в полуфинал Бида посоревнуется с французом Роменом Канноном.
Ранее сообщалось, что Коробейникова вышла в четвертьфинал турнира ОИ по фехтованию на рапирах.
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