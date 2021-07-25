Шпажист Бида вышел в четвертьфинал олимпийского турнира по фехтованию

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Россиянин Сергей Бида одержал победу над японцем Коки Кано в 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию на шпагах.
Шпажист Бида вышел в четвертьфинал олимпийского турнира по фехтованию
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 15:12 в пользу российского фехтовальщика.

За выход в полуфинал Бида посоревнуется с французом Роменом Канноном.

Ранее сообщалось, что Коробейникова вышла в четвертьфинал турнира ОИ по фехтованию на рапирах.

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