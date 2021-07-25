Боксёр Хатаев вышел в 1/8 финала ОИ в Токио
Россиянин Имам Хатаев одержал победу над Мохамеда Ассагира из Марокко в 1/16 финала турнира по боксу в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх в Токио.
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Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.
В 1/8 финала россиянин встретится с казахстанцем Бекзадом Нурдаулетовым. Поединок состоится 28 июля.
Ранее сообщалось, что боксёр Мамедов вышел в 1/8 финала ОИ в Токио.
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