Дзюдоист Шамилов вышел в 1/8 финала ОИ в Токио
Россиянин Якуб Шамилов прошёл в 1/8 финала турнира по дзюдо в весовой категории до 66 кг на Олимпийских играх в Токио.
В дополнительном периоде поединка 1/16 финала россиянин победил немца Себастьяна Зайдля.
В следующем круге Шамилов встретится с Важей Маргвелашвили из Грузии.
Ранее сообщалось, что дзюдоистка Кузютина вышла в 1/8 финала ОИ в Токио.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube