Дзюдоист Шамилов вышел в 1/8 финала ОИ в Токио

Россиянин Якуб Шамилов прошёл в 1/8 финала турнира по дзюдо в весовой категории до 66 кг на Олимпийских играх в Токио.

В дополнительном периоде поединка 1/16 финала россиянин победил немца Себастьяна Зайдля. В следующем круге Шамилов встретится с Важей Маргвелашвили из Грузии. Ранее сообщалось, что дзюдоистка Кузютина вышла в 1/8 финала ОИ в Токио.