Российские ватерполистки стартовали на ОИ в Токио с победы над командой Китая

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Китая в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира по водному поло.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 18:17 в пользу российской команды. Следующим соперником сборной России станет команда Венгрии. Ранее сообщалось, что сборная США одержала самую крупную победу в истории женского водного поло на ОИ.