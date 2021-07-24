Российские ватерполистки стартовали на ОИ в Токио с победы над командой Китая
Женская сборная России одержала победу над национальной командой Китая в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира по водному поло.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 18:17 в пользу российской команды.
Следующим соперником сборной России станет команда Венгрии.
Ранее сообщалось, что сборная США одержала самую крупную победу в истории женского водного поло на ОИ.
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