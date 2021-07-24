Бадминтонисты Созонов и Иванов уступили датчанам на Олимпиаде

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Российские бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов потерпели поражение от датчан Кима Аструпа и Андерса Скаарупу Расмуссена в первом матче группового этапа Олимпийских игр в Токио.
Бадминтонисты Созонов и Иванов уступили датчанам на Олимпиаде
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Встреча завершилась со счётом 13:21, 18:21.

В следующем матче, который состоится 25 июля, россияне сыграют с японцами Хироюки Эндо и Юта Ватанабэ.

Ранее сообщалось, что саблист Камиль Ибрагимов проиграл в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

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