Бадминтонисты Созонов и Иванов уступили датчанам на Олимпиаде

Российские бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов потерпели поражение от датчан Кима Аструпа и Андерса Скаарупу Расмуссена в первом матче группового этапа Олимпийских игр в Токио.

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Встреча завершилась со счётом 13:21, 18:21. В следующем матче, который состоится 25 июля, россияне сыграют с японцами Хироюки Эндо и Юта Ватанабэ. Ранее сообщалось, что саблист Камиль Ибрагимов проиграл в четвертьфинале Олимпиады в Токио.