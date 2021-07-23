Рядом с Национальным стадионом в Токио проходит акция протеста против ОИ
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что протестующих хорошо было слышно из чаши арены, когда на стадионе становилось тихо. Активисты требуют отменить Олимпиаду и отдать потраченные на соревнования деньги на борьбу с COVID-19.
Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за коронавируса. Игры пройдут с 23 июля до 8 августа.
Ранее сообщалось, что стартовала церемония открытия Олимпийских игр в Токио.