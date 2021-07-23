Рядом с Национальным стадионом в Токио проходит акция протеста против ОИ

Короткая ссылка
Рядом с Национальным олимпийским стадионом в Токио во время церемонии открытия XXXII летней Олимпиады проходит акция протеста против проведения Игр из-за коронавируса.
Рядом с Национальным стадионом в Токио проходит акция протеста против ОИ
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующих хорошо было слышно из чаши арены, когда на стадионе становилось тихо. Активисты требуют отменить Олимпиаду и отдать потраченные на соревнования деньги на борьбу с COVID-19.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за коронавируса. Игры пройдут с 23 июля до 8 августа.

Ранее сообщалось, что стартовала церемония открытия Олимпийских игр в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить