В Красноярске появились граффити в поддержку олимпийской сборной России

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В Красноярске появились граффити в поддержку сборной России на Олимпийских играх в Токио.
В Красноярске появились граффити в поддержку олимпийской сборной России
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает «Лента.Ру»

23 июля, в день церемонии открытия Олимпиады, на домах города появились граффити с хештегами #WeWillROCYou.

ROC — англоязычная аббревиатура российской делегации на Играх — Олимпийского комитета России. При этом хештег отсылается к строчкам песни группы Queen. 

Данный хештег набирает популярность в соцсетях среди российских пользователей.

Ранее сообщалось, что Губерниев спел «Миллион алых роз» на японском языке в честь старта Олимпиады.

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