В Красноярске появились граффити в поддержку олимпийской сборной России
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
Об этом сообщает «Лента.Ру».
23 июля, в день церемонии открытия Олимпиады, на домах города появились граффити с хештегами #WeWillROCYou.
ROC — англоязычная аббревиатура российской делегации на Играх — Олимпийского комитета России. При этом хештег отсылается к строчкам песни группы Queen.
Данный хештег набирает популярность в соцсетях среди российских пользователей.
Ранее сообщалось, что Губерниев спел «Миллион алых роз» на японском языке в честь старта Олимпиады.