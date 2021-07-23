В Красноярске появились граффити в поддержку олимпийской сборной России

В Красноярске появились граффити в поддержку сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает «Лента.Ру».

23 июля, в день церемонии открытия Олимпиады, на домах города появились граффити с хештегами #WeWillROCYou.

ROC — англоязычная аббревиатура российской делегации на Играх — Олимпийского комитета России. При этом хештег отсылается к строчкам песни группы Queen.

Данный хештег набирает популярность в соцсетях среди российских пользователей.

Ранее сообщалось, что Губерниев спел «Миллион алых роз» на японском языке в честь старта Олимпиады.