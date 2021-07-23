Дриусси написал прощальное письмо болельщикам «Зенита»

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Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси написал прощальное письмо болельщикам команды.
Дриусси написал прощальное письмо болельщикам «Зенита»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

По его словам, летом 2017 года на него вышли с предложениями «Зенит» и московский «Спартак». Он отметил, что тогда долго выбирал, но экс-партнёр по «Зениту» Леандро Паредес убедил перейти его именно в стан сине-бело-голубых.

«Спустя четыре года могу сказать, что Лео меня не обманул. Я ни о чём не жалею. Тут родилась моя дочь. Наша семья уже навсегда связана с Петербургом», — приводит слова из письма футболиста Sports.ru.

Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В его активе в общей сложности 24 гола и 22 результативные передачи в 138 матчах за петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что Дриусси в ближайшее время покинет «Зенит».

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