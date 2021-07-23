Космонавты обратились к российским спортсменам в преддверии Олимпийских игр
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«Приветствуем нашу сборную и всех участников летней Олимпиады в Токио. Мы, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Пётр Дубров, находясь сейчас на МКС, говорим всем, кто прошёл сложнейший отбор и будет отстаивать честь своей страны: мы гордимся. Вы — лучшие. Мы с вами», — заявили космонавты.
Новицкий также подчеркнул, что они вместе с миллионами фанатов будут верить в силу воли отечественных атлетов, несмотря на наложенные на них ограничения.
«Никто и ничто не остановит вас на пути к олимпийским наградам. А самая большая награда — любовь и уважение соотечественников. Удачи. Мы болеем за вас», — добавил космонавт.
Ранее Песков объяснил, почему Путина не будет на Олимпиаде в Токио.