Гимнастка Лазарова заявила, что ей не очень интересны подарки

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Российская гимнастка Аделина Лазарова рассказала, как отказалась от эксклюзивной сумки.
Гимнастка Лазарова заявила, что ей не очень интересны подарки
  • © adelina_lazarova
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«Об этом так странно говорить. Сумка Prada Cristal, я думаю знают девчонки многие, это эксклюзивная сумка, их несколько штук. И одну из них мне собирались подарить. Мне её прислали, я отправила обратно. Мне не очень интересны подарки. Я должна чувствовать, что нужна человеку по-настоящему. Я не хочу чувствовать, будто человек меня покупает своими сумками», — рассказала Лазарова в шоу «Как покорить чемпионку?» на PREMIER.

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