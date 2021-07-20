Гимнастка Лазарова заявила, что ей не очень интересны подарки

Российская гимнастка Аделина Лазарова рассказала, как отказалась от эксклюзивной сумки.

«Об этом так странно говорить. Сумка Prada Cristal, я думаю знают девчонки многие, это эксклюзивная сумка, их несколько штук. И одну из них мне собирались подарить. Мне её прислали, я отправила обратно. Мне не очень интересны подарки. Я должна чувствовать, что нужна человеку по-настоящему. Я не хочу чувствовать, будто человек меня покупает своими сумками», — рассказала Лазарова в шоу «Как покорить чемпионку?» на PREMIER.

Ранее фигуристка Константинова заявила, что ей не близок образ Анны Карениной.