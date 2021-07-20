Эксперт считает, что организаторам ОИ в Токио не удалось создать «пузырь»

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Бывший директор Института здравоохранения при Королевском колледже Лондона Кейдзи Сибуйя высказался относительно организации «пузыря» на летних Олимпийских играх в Токио.
Эксперт считает, что организаторам ОИ в Токио не удалось создать «пузырь»
  • Reuters

«Очевидно, что «пузырь» уже лопнул. Я переживаю, что в Олимпийской деревне может появиться целое скопление инфекций, которые затем могут передаваться при контактах с местными жителями», — цитирует слова Сибуйи Reuters

По предварительным данным, на Олимпиаде выявлен 71 случай заболевания коронавирусом. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что император Японии посетит церемонию открытия ОИ.

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