В Англии сообщили, что «Зенит» интересуется футболистом «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Бернард попал в сферу интересов петербургского футбольного клуба «Зенит».

Как сообщает в Twitter приближенный к делам «Эвертона» Саймон Дуглас, клуб из Ливерпуля хочет избавиться от форварда. Причём расставание с ним является одним из главных приоритетов на летнее трансферное окно.

«Зенит» же интересуется игроком, но пока не делал конкретного предложения.

В прошлом сезоне Бернард провёл 18 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» вернул Мамману в «Сочи».