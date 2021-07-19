В Англии сообщили, что «Зенит» интересуется футболистом «Эвертона»
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Как сообщает в Twitter приближенный к делам «Эвертона» Саймон Дуглас, клуб из Ливерпуля хочет избавиться от форварда. Причём расставание с ним является одним из главных приоритетов на летнее трансферное окно.
«Зенит» же интересуется игроком, но пока не делал конкретного предложения.
В прошлом сезоне Бернард провёл 18 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Зенит» вернул Мамману в «Сочи».