В Англии сообщили, что «Зенит» интересуется футболистом «Эвертона»

Короткая ссылка
Нападающий «Эвертона» Бернард попал в сферу интересов петербургского футбольного клуба «Зенит».
В Англии сообщили, что «Зенит» интересуется футболистом «Эвертона»
  • Reuters
  • © Jason Cairnduff

Как сообщает в Twitter приближенный к делам «Эвертона» Саймон Дуглас, клуб из Ливерпуля хочет избавиться от форварда. Причём расставание с ним является одним из главных приоритетов на летнее трансферное окно.

«Зенит» же интересуется игроком, но пока не делал конкретного предложения.

В прошлом сезоне Бернард провёл 18 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» вернул Мамману в «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить