Владелец теннисного турнира в Мадриде подал в суд на ATP
- © Westend61
- Gettyimages.ru
Как сообщает Sports Business Journal, причиной подачи иска являются неоднократные нарушения ATP договора с организаторами. В частности, речь идёт том, что ATP позволяла другим турнирам перекрывать эксклюзивное окно в расписании, требовала платить больше призовых, чем аналогичные соревнования, а также позволяла пропускать турнир большему числу игроков, чем оговаривалось изначально.
Цириак и его компания Super Slam требуют возмещения убытков за «ущерб, который она понесла в течение последних трёх лет в результате нарушений договора и недобросовестного поведения».
С 2009 года грунтовый турнир в Мадриде относится к серии ATP Masters 1000.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине.