Владелец теннисного турнира в Мадриде подал в суд на ATP

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Владелец турнира в Мадриде Ион Цириак подал в суд на Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP).
Владелец теннисного турнира в Мадриде подал в суд на ATP
  • © Westend61
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sports Business Journal, причиной подачи иска являются неоднократные нарушения ATP договора с организаторами. В частности, речь идёт том, что ATP позволяла другим турнирам перекрывать эксклюзивное окно в расписании, требовала платить больше призовых, чем аналогичные соревнования, а также позволяла пропускать турнир большему числу игроков, чем оговаривалось изначально.

Цириак и его компания Super Slam требуют возмещения убытков за «ущерб, который она понесла в течение последних трёх лет в результате нарушений договора и недобросовестного поведения».

С 2009 года грунтовый турнир в Мадриде относится к серии ATP Masters 1000.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине.

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