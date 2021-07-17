Владелец теннисного турнира в Мадриде подал в суд на ATP

Владелец турнира в Мадриде Ион Цириак подал в суд на Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP).

Как сообщает Sports Business Journal, причиной подачи иска являются неоднократные нарушения ATP договора с организаторами. В частности, речь идёт том, что ATP позволяла другим турнирам перекрывать эксклюзивное окно в расписании, требовала платить больше призовых, чем аналогичные соревнования, а также позволяла пропускать турнир большему числу игроков, чем оговаривалось изначально.

Цириак и его компания Super Slam требуют возмещения убытков за «ущерб, который она понесла в течение последних трёх лет в результате нарушений договора и недобросовестного поведения».

С 2009 года грунтовый турнир в Мадриде относится к серии ATP Masters 1000.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине.