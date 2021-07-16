В Hypercube рассказали, кто из России будет выходить в Лигу конференций

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Руководитель нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос о том, кто из российских клубов будет выходить в Лигу конференций УЕФА.
В Hypercube рассказали, кто из России будет выходить в Лигу конференций
  • РИА Новости

«Мы смотрели статистику. Побеждал всегда клуб из группы B. Исключением был лишь «Генк». Вначале он сыграл плохо, оказался в серебряной подгруппе, но во второй части сезона собрались, разгромили всех соперников и потом победили команду из золотой группы в борьбе за путёвку. Дело не в том, что слабая команда оказалась бы в еврокубке. Но не всегда получается так, что занимающие верхнее положение команды сохраняют его. Иногда выше проходит клуб, который занимает первое место. Важно — почему именно даётся эта возможность. У команд из второй подгруппы должна быть мечта, надежда, чтобы им было за что биться. Хорошо, когда у одной команды из серебряной группы есть шанс пробиться в еврокубки», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее в Hypercube ответили, повысилась ли посещаемость стадионов в Румынии после реформы.

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