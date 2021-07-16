В Hypercube высказались о сложности формата РПЛ после реформы

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Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс поделился мнением о сложности формата Российской премьер-лиги (РПЛ) после реформы российского футбола.
В Hypercube высказались о сложности формата РПЛ после реформы
  • РИА Новости

«Сложность формата. Занимаюсь этим уже 20 лет, делали это по всему миру. В Европе работали в нескольких странах. И когда появляется новый формат, люди начинают говорить: «Слишком сложно». В Бельгии нам приходилось ходить в касках, потому что многие были недовольны. Но потом всем понравилось — игрокам, тренерам, журналистам. Стало больше крупных матчей, всем стало интереснее», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Руководитель Hypercube соглашается, что новый формат является более сложным, но приводит в пример Лигу чемпионов, считая её систему очень скучной.

«После четырёх раундов ситуация в группе очевидная. Понятно, кто пройдёт дальше. И УЕФА решил избавиться от скучных игр в пятом и шестом турах. Россия будет довольна, вы не станете исключением. Сейчас все столкнулись с тем, что ЧМ-2022 пройдёт в Катаре. Всем надо сокращать чемпионаты, всем это не нравится. Это отрицательно отразится на инвестициях, возможностях для развития футбола. Россия — большая страна. Если она вернёт себе достойное место, то в РПЛ должны играть 16 клубов, а может, и 20 в будущем. Но даже в этом случае можно играть 24 тура», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее в Hypercube рассказали о подготовке календаря для РПЛ.

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