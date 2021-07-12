«Локомотив» уступил «Ростову» в контрольном матче

Московский «Локомотив» потерпел поражение от «Ростова» в контрольном матче на сборах в Австрии.

Встреча прошла в Бад-Блумау и завершилась со счётом 1:2.

На 65-й минуте ростовчан с пенальти вывел вперёд Николай Комличенко, а на 81-й преимущество удвоил Роман Тугарев. В составе железнодорожников единственный мяч на 86-й минуте забил Максим Петров.

Кроме того, у «Локомотива» на 66-й минуте был удалён Илья Петухов. Таким образом, подопечные Марко Николича заканчивали игру в меньшинстве.

17 июля «Локомотив» сыграет в матче за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча должна пройти в Калининграде.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл словацкую команду на сборах в Австрии.