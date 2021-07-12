«Милуоки» сократил отставание от «Финикса» в финальной серии НБА, Адетокунбо набрал 41 очко
- Reuters
Встреча прошла в Милуоки и завершилась со счётом 120:100.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 41 очка и 13 подборов. Его партнёр по команде Джру Холидэй записал в свой актив 21 балл. В составе гостей 19 очков набрал Крис Пол.
Таким образом, «Милуоки» сократил отставание в серии — 1:2. Четвёртый матч состоится 15 июля.
Ранее сообщалось, что «Финикс» победил «Милуоки» и укрепил преимущество в финальной серии плей-офф НБА.