Моллема победил на 14-м этапе «Тур де Франс»

Нидерландец Бауке Моллема , выступающий за Trek-Segafredo, одержал победу на 14-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Нидерландский велогонщик преодолел дистанцию 183,7 км за 4 часа 16 минут 16 секунд.

Второе место занял австриец Патрик Конрад из Bora—Hansgrohe. Тройку замкнул Серхио Игита, представляющий EF Education-Nippo.

Лидером генеральной классификации является словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates — 47 часов 22 минуты 43 секунды. Второе место — у француза Гийома Мартена из Cofidis (+4,04). Тройку лидеров замыкает колумбиец Ригоберто Уран из EF Education-Nippo (+5,18).

Ранее сообщалось, что Марк Кавендиш выиграл 13-й этап «Тур де Франс».