Бразильский футболист Клаудиньо подтвердил, что вёл переговоры с «Зенитом»

Нападающий бразильского «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо рассказал, что вёл переговоры о возможном переходе в петербургский «Зенит».

«Конкретика по поводу Европы начинает появляться с открытием трансферного окна. Потом становится лишь жарче. Ранее у нас были переговоры с «Лейпцигом» и «Зенитом», но конкретные предложения появляются только сейчас. Я всегда говорил президенту клуба, чего хочу. Я счастлив тут, но если я уйду, то вариант должен быть хорошим и для меня, и для клуба. Сегодня я за ту же зарплату предпочел бы играть в Европе. Я мечтаю о Лиге чемпионов», — приводит слова Клаудиньо UOL.

24-летний бразилец выступает за «Ред Булл Брагантино» с 2019 года. В его активе 32 гола и 25 результативных передач в 126 матчах.

Ранее сообщалось, что агент Клаудиньо опроверг слухи об интересе «Зенита».