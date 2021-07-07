Хачанов прокомментировал поражение от Шаповалова в четвертьфинале Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от канадца Дениса Шаповалова в матче 1/4 финала турнира Большого шлема — Уимблдона.

«Побеждая или проигрывая, я всегда сражаюсь на максимуме своих возможностей. Спасибо Уимблдону за атмосферу и воспоминания в этом году. Мне действительно понравилось играть на глазах у такой потрясающей публики. Спасибо всем за поддержку», — написал Хачанов на своей странице в Instagram.

Встреча продолжалась 3 часа 25 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

Ранее сообщалось, что Берреттини победил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона.