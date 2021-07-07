«Финикс» победил «Милуоки» на старте серии финала НБА

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«Финикс Санз» одержал победу над «Милуоки Бакс» в первом матче серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Финикс» победил «Милуоки» на старте серии финала НБА
  • © Reuters

Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счётом 118:105 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Санз» стал Крис Пол, набравший 32 очка. Ещё 27 очков в активе Девина Букера. Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 22 очков и 19 подборов.

В составе «Милуоки» 29 очков набрал Крис Миддлтон. Дабл-дабл из 20 очков и 17 подборов оформил Яннис Адетонкумбо.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Санз». Второй матч пройдёт в Финиксе 9 июля.

Ранее были определены символические сборные сезона НБА.

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