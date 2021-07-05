Тарпищев назвал большим успехом выход Хачанова в четвертьфинал Уимблдона

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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал дебютный в карьере выход россиянина Карена Хачанова в 1/4 финала Уимблдона.
Тарпищев назвал большим успехом выход Хачанова в четвертьфинал Уимблдона
  • Reuters

«Первые полтора сета был хороший теннис. Потом, конечно, оба начали подсаживаться. На траве проигрывать по пять своих подач — недопустимо. Не хватало разнообразия, вращения, импровизации, потому получились такие качели. Оба теннисиста одинаково быстро стали уставать. Однако сам факт — Хачанов впервые вышел в четвертьфинал. Это большой плюс. История знает лишь строчку результата. Для Карена это большой успех. Думаю, что уверенность — это то, что было нужно Хачанову на сегодня», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Хачанов обыграл молодого американца Себастьяна Корду в четвёртом круге «Уимблдона» со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. 

Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл Корду в пяти сетах и вышел в четвертьфинал Уимблдона.

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