О'Коннор стал победителем девятого этапа «Тур де Франс»
- Reuters
Австралиец преодолел дистанцию девятого этапа за 4:26:43. Вторым стал итальянец Маттиа Каттанео из команды Deceuninck — Quick Step. Третьим финишировал его соотечественник Сонни Кольбрелли (Bahrain — Victorious).
В общем зачёте лидерство сохранил словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates. О’Коннор поднялся на второе место, отставая на 2:01.
Ранее сообщалось, что бельгиец Дилан Тенс одержал победу на восьмом этапе «Тур де Франс».