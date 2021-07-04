О'Коннор стал победителем девятого этапа «Тур де Франс»

Короткая ссылка
Австралийский велогонщик Бен О’Коннор из команды AG2R Citroën стал победителем девятого этапа престижной многодневки «Тур де Франс».
О'Коннор стал победителем девятого этапа «Тур де Франс»
  • Reuters

Австралиец преодолел дистанцию девятого этапа за 4:26:43. Вторым стал итальянец Маттиа Каттанео из команды Deceuninck — Quick Step. Третьим финишировал его соотечественник Сонни Кольбрелли (Bahrain — Victorious).

В общем зачёте лидерство сохранил словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates. О’Коннор поднялся на второе место, отставая на 2:01.

Ранее сообщалось, что бельгиец Дилан Тенс одержал победу на восьмом этапе «Тур де Франс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить