О'Коннор стал победителем девятого этапа «Тур де Франс»

Австралийский велогонщик Бен О’Коннор из команды AG2R Citroën стал победителем девятого этапа престижной многодневки «Тур де Франс».

Австралиец преодолел дистанцию девятого этапа за 4:26:43. Вторым стал итальянец Маттиа Каттанео из команды Deceuninck — Quick Step. Третьим финишировал его соотечественник Сонни Кольбрелли (Bahrain — Victorious).

В общем зачёте лидерство сохранил словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates. О’Коннор поднялся на второе место, отставая на 2:01.

Ранее сообщалось, что бельгиец Дилан Тенс одержал победу на восьмом этапе «Тур де Франс».