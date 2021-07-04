Вилья поздравил «Сочи» с днём рождения

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья поздравил футбольный клуб «Сочи» с днём рождения.

«Хочу поздравить с днём рождения «Сочи» и сотрудника клуба Мики, который является моим другом. Наслаждайтесь этим днём и продолжайте развивать российский футбол. Всего хорошего!» — сказал Вилья в видео, опубликованном на официальной странице клуба в Twitter.

ФК «Сочи» образован 4 июля 2018 года. Домашние игры проводит на стадионе «Фишт» в Сочи. С июля 2019 года выступает в Российской премьер-лиге. В предстоящем сезоне команда впервые представит Россию на европейском турнире, сыграв в Лиге конференций УЕФА.

Ранее «Сочи» объявил о трансфере футболиста сборной Кот-д'Ивуара.