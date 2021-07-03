Медведев в пяти сетах обыграл Чилича и вышел в 1/8 финала Уимблдона

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Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу над хорватом Марином Чиличем в матче третьего круга третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.

Встреча продолжалась 3 часа 36 минут и завершилась со счётом 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2 в пользу российского теннисиста, выполнившего 16 эйсов, реализовавшего восемь из 15 брейк-пойнтов и допустившего три двойные ошибки.

Для второй ракетки мира это первый в карьере выход в 1/8 финала Уимблдона.

За выход в четвертьфинал Медведев поборется с поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер в 18-й раз в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона.

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