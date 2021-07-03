В «Спартаке» рассказали о планах по продаже некоторых футболистов

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Спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, что в клубе планируют продать некоторых игроков для составления шорт-листа для последующих трансферов.
В «Спартаке» рассказали о планах по продаже некоторых футболистов
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В силу лимита мы ограничены тем, что сначала должны продать топ-игроков, на кого будут предложения», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

По его словам, есть разговоры по поиску нового клуба для нападающего команды Педро Роши, но до конкретики пока далеко.

«Мы работаем над этим. Уже много раз повторял, что наша задача — устроить его», — добавил Попов.

Ранее сообщалось, что Виктор Мозес подписал двухлетний контракт со «Спартаком».

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