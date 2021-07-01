Тарпищев: Медведев на траве играет приблизительно как на харде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход второй ракетки мира Даниила Медведева в третий круг третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.

«Даниил на траве играет немного не по классике, выступает приблизительно как на харде. Он классом выше, поэтому неудивительно, что выиграл. Даниил выглядит уверенным в себе, это не может не радовать. Подавал недостаточно ровно, но видно, что как игрок он идёт вверх. Думаю, что Даниил и дальше будет показывать хорошие результаты», — сказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл испанца Карлоса Алкараса со счётом 6:4, 6:1, 6:2 и вышел в третий круг Уимблдона.