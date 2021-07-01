Кавендиш победил на шестом этапе «Тур де Франс»

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Британец Марк Кавендиш, выступающий за Deceuninck — Quick-Step, одержал победу на шестом этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».
Кавендиш победил на шестом этапе «Тур де Франс»
  • Reuters

Британский велогонщик преодолел дистанцию 160,6 км за 3 часа 17 минут 36 секунд.

Второе место занял бельгиец Йеспер Филипсен из Alpecin-Fenix. Тройку замкнул француз Насер Буханни, представляющий Arkea-Samsic.

Лидером генеральной классификации является нидерландец Матье ван дер Пул из Alpecin-Fenix — 20 часов 9 минут 17 секунд. Второе место у словенца Тадея Погачара из UAE Team Emirates (+0,08). Тройку лидеров замыкает бельгиец Ваут ван Арт из Jumbo-Visma (+0,30).

Ранее появилась информация, что организаторы «Тур де Франс» отозвали судебный иск к женщине, ставшей причиной массового завала на первом этапе.

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