Кавендиш победил на шестом этапе «Тур де Франс»
- Reuters
Британский велогонщик преодолел дистанцию 160,6 км за 3 часа 17 минут 36 секунд.
Второе место занял бельгиец Йеспер Филипсен из Alpecin-Fenix. Тройку замкнул француз Насер Буханни, представляющий Arkea-Samsic.
Лидером генеральной классификации является нидерландец Матье ван дер Пул из Alpecin-Fenix — 20 часов 9 минут 17 секунд. Второе место у словенца Тадея Погачара из UAE Team Emirates (+0,08). Тройку лидеров замыкает бельгиец Ваут ван Арт из Jumbo-Visma (+0,30).
Ранее появилась информация, что организаторы «Тур де Франс» отозвали судебный иск к женщине, ставшей причиной массового завала на первом этапе.