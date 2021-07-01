Павлюченкова встретится с Муховой в третьем круге Уимблдона
Чешская теннисистка Каролина Мухова одержала победу над итальянкой Камилой Джорджи в матче второго круга турнира Большого шлема — Уимблдон.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:3.
Таким образом, в третьем круге турнира Мухова сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова победила Плишкову и вышла в третий круг Уимблдона.
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