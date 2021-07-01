Павлюченкова встретится с Муховой в третьем круге Уимблдона

Чешская теннисистка Каролина Мухова одержала победу над итальянкой Камилой Джорджи в матче второго круга турнира Большого шлема — Уимблдон.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Таким образом, в третьем круге турнира Мухова сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова победила Плишкову и вышла в третий круг Уимблдона.